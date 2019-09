Wethouder John van Vugt ziek

Veroordeel­de stroper krijgt jachthon­den terug: man ook betrapt in Moerdijk, Zevenber­gen en Biesbosch

18:00 Een 24-jarige Dordtenaar, die gisteren voor de tweede keer in een paar dagen tijd veroordeeld werd wegens stropen, moet zijn twee jachthonden terugkrijgen. Dat komt doordat de politierechter in Rotterdam gisteren niet wist dat de man maandag ook al door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld was tot 200 uur werkstraf en twee maanden voorlopige hechtenis. De man sloeg onder meer toe in Moerdijk, Zevenbergen en de Biesbosch.