Wethouder John van Vugt stopt na relletje om coronaregels: ‘Je kunt met mijn voeten spelen, tot een bepaald moment’

Donderdagavond stapte Van Vugt op. ,,Ik heb goed geslapen”, zegt hij daags naderhand. ,,Enerzijds is het een opluchting, dat er duidelijkheid is en dat de discussie klaar is. De vele reacties van inwoners zijn hartverwarmend. Anderzijds heerst bij mij een gevoel van onrecht. We hebben met een keihard werkend team bij de gemeente de laatste tijd zoveel gerealiseerd. We zijn bij RFC met de nieuwbouw begonnen, de velden bij DDHC liggen er prachtig bij, de historische schepen, zijn bezig met het fietspad bij de A27, we hadden vorig jaar succes met de zomertoer...”