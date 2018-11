Wethouder John van Oosterhout treedt tijdelijk terug uit gemeente Drimmelen, Lieke Schuitmaker is opvolger

Oosterhout tornt niet aan Brom­tol-plan, werk begint in 2020

20:52 OOSTERHOUT - Oosterhout tornt niet aan de plannen voor de Bromtol-rotonde. “Dat is echt een gepasseerd station, of beter: kruispunt“, zegt wethouder Marian Witte (Gemeentebelangen). Het werk begint naar verwachting in 2020, in 2019 start de bestemmingsplanprocedure.