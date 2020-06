Wethouder is coronamaatregelen zat: ‘Niet meer uit te leggen en ik ga het ook niet meer doen’

RAAMSDONKSVEER - De coronamaatregelen? ,,Niet meer uit te leggen en ik ga het ook niet meer doen. Want ik sta er gewoon niet achter.” John van Vugt is wethouder in de gemeente Geertruidenberg en maakt zich grote zorgen. ,,Als mens en als bestuurder.” Met een nieuwe corona-noodwet in de maak is het tijd om de rem te trappen, meent hij. ,,Het is nu al onhandelbaar en niet te handhaven.”