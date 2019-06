Wethouder in spé Walther Hoosemans uit Dorst barst nog van de energie

Brand op vracht­schip Raamsdonks­veer is lastig te blussen

10:45 RAAMSDONKSVEER - In een vrachtschip op de Donge woedt donderdagochtend brand. Het brandt in de machinekamer van een schip zonder lading. Deze plaats is volgens de Veiligheidsregio lastig te bereiken. Omwonenden kunnen het beste ramen en deuren gesloten houden, adviseert de brandweer.