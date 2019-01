Wethouder Gilze en Rijen: ‘Tekorten jeugdhulp zetten Hart van Brabant op scherp’

GILZE EN RIJEN - Een tekort van 1,1 miljoen euro over het jaar 2018 met betrekking tot jeugdhulp in de gemeente Gilze en Rijen. Met een verlies was wel rekening gehouden maar meer dan een miljoen lijkt wat sterk. Daarom wordt er nu een verdiepende analyse losgelaten op de voorspelde cijfers. Toch maakt wethouder Van der Veen zich zorgen.

Op basis van de cijfers tot en met juni 2018 werd voor jeugdzorg over 2018 eerder een nadeel geprognotiseerd van € 750.000. De nieuwe prognose jeugdhulp 2018, gebaseerd op realisatiecijfers tot en met september 2018, laat zien dat het tekort € 1,1 miljoen bedraagt. De definitieve juistheid van deze cijfers wordt nu nader onderzocht.

Vraag is sowieso in hoeverre de begroting jeugdhulp 2019 voldoende realistisch is en bijgesteld moet worden. Gilze en Rijen houdt rekening met een verhoging van de bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant per 2019. De gemeenteraad krijgt daartoe uiterlijk in het tweede kwartaal een voorstel voorgelegd.

Kosten medische specialisten enorm gestegen

Uit cijfers blijkt dat met name de kosten voor medisch specialisten (psychiaters en kinderartsen) in de periode tot en met november 2018 enorm zijn gestegen: 399% ten opzichte van 2017. Er is een toename aan kosten voor jeugdhulp, doordat kinderen vaker uitvallen op school. Daarbij komen ook hoge kosten voor vervangende dagbesteding voor jeugdigen die uitvallen binnen het onderwijs.

De gemeente Gilze en Rijen kijkt naar verbetermogelijkheden en beheersmaatregelen die er lokaal en regionaal ondernomen zijn en nog verder opgepakt gaan worden met als doel meer sturing en grip te krijgen op de jeugdhulp zelf en de kosten die hiermee gemoeid zijn.

Passende ondersteuning