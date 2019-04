Wethouder Dols baalt van 'klotesituatie’ over winstwaarschuwing

GILZE EN RIJEN - Wat wethouder Rolph Dols zag als een winstwaarschuwing noemde hij even later in een cri de coeur een 'klotesituatie'. En dan met name de reacties op het forse tekort in de gemeente door vooral D66 op internet.

Vorige week werd bekend dat in de gemeente, waar onder Dols de financiën altijd klonken als een klok, een miljoenentekort was ontstaan voor de komende jaren. Bezuinigingen werden aangekondigd. Volgens de wethouder ontstonden tekorten met name door onvoorziene tegenvallers op herstelplannen van de ABG-organisatie, salarissen van ambtenaren die opeens een stuk hoger uitkomen, Jeugdzorg en groenvoorzieningen.

Tilburg

Het tekort is pijnlijk omdat Rolph Dols op 6 mei wethouder wordt in Tilburg. ,,Het verhaal stond feitelijk in de krant. Ik baal enorm van hoe de geluiden uit deze raad komen, met name op social media. Die superlatieven raken me enorm", sprak hij met emotie. ,,Ik ben negen jaar verantwoordelijk. Nu is met college en ambtenaren besloten met dit verhaal naar buiten te komen. Dat was niet verplicht. Dat had ook over twee maanden gekund, als ik weg was.” Pijnlijk is dat ook in de Tilburgse raad inmiddels vragen zijn gesteld over de gang van zaken in Gilze en Rijen.

Geschrokken

Vorige week reageerden de meeste raadsfracties geschrokken op de cijfers. Een meerderheid wilde daar met de wethouder in een ingelaste raad over spreken, nog voor zijn vertrek. ,,In een raad valt nog niets te besluiten. Er is nog te veel onzeker", zei hij. Alleen de PvdA bleef volharden. Ook nadat Dols had uitgelegd dat hij in overleg met college en ambtenaren had besloten de voorlopige cijfers twee maanden eerder dan normaal naar buiten te brengen, juist omdat hij vertrok en er op die manier meer aan kon helpen de schade op te vangen.

Kosten

De zorgen bleven bij alle fracties. Maar Kern'75, CDA, Gemeentebelang en zelfs VVD stelden de feiten te willen afwachten. Die worden de komende weken en maanden pas bekend. Dan gaat het over onder meer hoe hoog kosten van salarissen van ambtenaren worden, over de nationale zorgenpost Jeugdzorg, dan gaat het om uitkeringen in de mei- en septembercirculaire.

Wantrouwen

Met deze uitleg was al direct duidelijk dat het noemen van een motie van wantrouwen door D66 vorige week nergens meer op sloeg. Fractievoorzitter Frits van Vugt zei dat Dols nog op 12 maart had verteld dat er niets aan de hand was met bijvoorbeeld Jeugdzorg. De wethouder sprak dit tegen. ,,Ik heb gezegd dat ik er niets over kon zeggen. Vorig jaar was er eerst een tekort op jeugdzorg van 7 ton, uiteindelijk werd het een plus.”