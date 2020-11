RIJEN - Wethouder Aletta van der Veen keert na afloop van deze raadsperiode niet terug als bestuurder namens Kern'75. Dat bevestigt fractievoorzitter Corné Machielsen, nadat het verhaal rondzoemde. ,,Aletta heeft zelf aangegeven dat zij na twee periodes wil stoppen.” Dat is in maart 2022.

Het was nog niet de bedoeling dat het bericht al op tafel kwam te liggen. ,,We waren dat wel van plan, maar dan wat later", zegt Corné Machielsen. ,,Aletta heeft die keuze enkele weken geleden al meegedeeld. Op zich verbaast het me nog dat het niet al eerder naar buiten is gekomen.”

Moedig besluit

De motivatie is volgens Machielsen dat ze zelf de indruk had dat Kern'75 een ander soort wethouder zoekt. ,,Dat we een ander nodig hebben om onze partij verder te helpen. Ik vind het een moedig besluit, nog voordat wij als partij onze mening over haar gingen vormen. Op haar manier heeft ze het goed gedaan, anders hadden wij zelf wel iets aangegeven.”

De partij heeft al diverse mensen gepolst die haar eventueel kunnen opvolgen. Daarom vindt hij het ook jammer dat het nu al naar buiten komt. ,,We zitten nog midden in dat proces. Over een paar maanden beginnen we met het schrijven van een nieuw verkiezingsprogramma. Een kandidaat- wethouder moet het daar ook mee eens zijn.”