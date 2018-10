Westelijk tracé tunnel in Rijen betekent sloop 13 huizen

video Verdachte vrouw drugslab Lage Zwaluwe uit de cel

10:14 LAGE ZWALUWE/BREDA - De vrouw (63) die mede wordt verdacht van betrokkenheid bij het megadrugslab in Lage Zwaluwe, is afgelopen weekeinde vrijgelaten. Haar echtgenoot P.D. (74) zit nog steeds in voorlopige hechtenis.