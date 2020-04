West-Brabantse tandartspraktijken weer open: ‘We zijn gewend om te gaan met infectiebedreigingen’

achter glas Flatbingo in Breda en jokeren met Marius: 'Hou pa alsje­blieft thuis zei mijn dochter’

9:11 We waren nog nooit zoveel thuis. We werken en leren aan de eettafel, praten met dierbaren via het raam. Hoe bevalt dat? Verslaggevers van BN DeStem komen het u vragen.