Wesley jaagt op titel Arnold Schwarzenegger; ‘De mannelijke man, daar keek ik tegenop’

BEST - Een podium vol gespierde mannen, vanuit alle delen van de wereld. Met daartussen óók een bodybuilder uit Best. Wesley Vissers (28) is klaar voor de Mr. Olympia wedstrijd, en vertelt vooraf over spieren, stereotyperingen, Schwarzenegger én strakke slips.

Zeker geen ‘domme kracht’, of ‘spierbundel zonder brain’. Al weet Vissers best dat er vooroordelen zijn over bodybuilders en hun gespierde lichamen. Anabolen en/of steroïdengebruik, daar gaat het dan vaak als eerste over, op de voet gevolgd door ‘of het niet heel gay is om geolied, gebruind en wel en met strak slipje op het podium te staan’. Dan zijn er ook weleens vergelijkingen met mannelijke strippers. En nee, mensen vragen dat nooit face to face, lacht Vissers, maar hij ziet dat terug in online opmerkingen.

Wesley met zoontje Dexter op de arm.

Stigma

,,Het stigma is er wat dat betreft nog altijd, al kijken ze er niet overal hetzelfde tegenaan, dat verschilt per land en per cultuur. Hier in Amerika bijvoorbeeld complimenteren ze je. ‘Hoe heb je dat gedaan?’ vragen ze dan.’’ Vissers vertelt het vanuit Orlando, Florida, via Zoom. Zijn brede torso past maar nét in het videoscherm.

Hij is klaar voor zijn grootste uitdaging van dit jaar, zaterdag staat zijn deelname aan Mr. Olympia op de agenda. De internationale, prestigieuze en grootste bodybuildingwedstrijd van de wereld met een historie van meer dan vijftig jaar. Het is de derde keer op rij dat Vissers meedoet, in de categorie classic physique Olympia. Zijn doel deze keer is om in ieder geval in de top tien terecht te komen, want: ,,Dat betekent dat je de finale mag doen. Overdag zijn de voorrondes, dan tonen ongeveer dertig atleten hun kunsten. De tien beste mogen dan hun poseerroutine doen in de echte show, en dat is natuurlijk de real deal.’’

Quote Vanaf het moment dat je het gaat proberen, en het werkt en je ziet resultaat, dan wil je natuurlijk steeds beter worden Wesley Vissers

Wesley Vissers in een van de meest bekende poses, de 'front double biceps'. Vissers doet zaterdag in Amerika mee aan de grootste bodybuildingwedstrijd van de wereld.

Geboren in Oosterhout, woonachtig en trainend in Best, in de sportschool van zijn vriendin oud-judoka Marly Nooijen. Als kind altijd al gefascineerd door het beeld van sterke mannen op televisie. ,,De mannelijke man, zeg maar, daar dacht ik niet bewust over na, maar dat vond ik leuk om te kijken, ik keek ertegenop.’’ Met een vader die altijd bezig is met sporten en gewichten rolt Vissers automatisch ook de sportschool in. Begint al vroeg met bodybuilding, als 14-jarige doet hij mee aan wedstrijden. ,,Vanaf het moment dat je het gaat proberen, en het werkt en je ziet resultaat, dan wil je natuurlijk steeds beter worden.’’

Achter de spiermassa zit een hele wetenschap

Inmiddels is hij 24/7 bezig met de sport. Naast bodybuilding als prof doet Vissers ook aan personal coaching, helpt mensen om fitter te worden, en heeft een eigen kledinglijn en voedingsproducten. Want achter de spiermassa zit een hele wetenschap, om zo tot ‘de perfecte anatomie’ te komen. ,,Bij wedstrijden gaat het daar natuurlijk om, maar dat hebben wel meer atleten op orde. Het gaat dus ook echt om presentatie, zelfverzekerdheid, de conditionering. En, heel belangrijk, het uithoudingsvermogen, want het is echt zwaar.’’

Quote Je gaat de vergelij­king met Arnold Schwarzen­eg­ger niet negeren natuurlijk, maar omarmen Wesley Vissers

‘Je mag het zo moeilijk vinden als je wil, maar laat het niet zien. Doe alles wat je doet met een glimlach.’ Het is een quote van Arnold Schwarzenegger, de man met wie Vissers vaak vergeleken wordt. In Amerika is zijn bijnaam niet voor niets ‘The Dutch Oak’, vernoemd naar ‘The Austrian Oak’, zoals Arnold oftewel ‘Arnie’ genoemd wordt.

Liefst zeven keer won laatstgenoemde de Mr. Olympia-titel. ,,Je gaat zo’n vergelijking niet negeren natuurlijk, maar omarmen.’’ Naast zijn looks zijn er nóg een paar overeenkomsten met Schwarzenegger. Zo wil Vissers ook acteur worden, ‘een terugkerende rol als superheld zou het ultieme zijn’, en is hij net als de oud-Mr. Olympia lang. In tegenstelling tot de meeste bodybuilders, die kleiner van stuk zijn.

Geen voorbeeld

Schwarzenegger is zéker een inspiratiebron voor Vissers, maar hij noemt hem geen voorbeeld. ,,Ik wil geen kopie zijn van iemand. Het enige echte voorbeeld dat je hebt, ben jij zelf, en je eigen laatste versie. Die moet je telkens weer zien te verslaan.’’

Wesley Vissers.

Wesley Vissers.

Wesley Vissers (midden).