Werkstraf en contactverbod voor Molenschotter vanwege stalking

MOLENSCHOT/RIJEN - ,,Het is buitengewoon irritant dat u niet te stoppen bent." De politierechter is niet mild over het gedrag van B. de B.. Hoewel de 66-jarige man uit Molenschot een paar keer is aangesproken door buurtagenten, blijft hij zijn ex-vriendin in Rijen bestoken met dreigende, soms ook smekende appjes en rijdt hij langs haar huis.