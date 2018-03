Werkgever zet raadslid Oosterhout op non-actief na gebruiken adressen voor verkiezingscampagne

Jespers (Gemeentebelangen) heeft adressen van cliënten, medewerkers en vrijwilligers gebruikt om hen met reclame voor hemzelf te bestoken.

Passende maatregel

Prisma neemt de zaak zeer hoog op, laat de Raad van Bestuur weten, 'omdat de privacy van cliënten en collega’s gewaarborgd dient te worden'. De non-actief stelling is volgens Prisma dan ook 'een passende maatregel', zegt woordvoerder Esther Vaarties. ,,Gezien de ernst en het onderzoek dat nodig is.’’

Onduidelijk is nog om hoeveel adressen het precies gaat, dat wordt nog onderzocht. De stichting in een persverklaring: ,,Het adressenbestand is oneigenlijk verkregen en gebruikt. Dat had vanzelfsprekend nooit mogen gebeuren. De betreffende medewerkers, wiens adres is gebruikt, zijn inmiddels geïnformeerd als ook de medezeggenschapsorganen."

Aangifte

De medewerkers, vrijwilligers en cliënten zijn volgens Vaarties inmiddels geïnformeerd. Net als de medezeggenschapsorganen. Ook is er, dat moet wettelijk ook, een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Over of er ook aangifte bij de politie is gedaan, doet Vaarties ‘geen uitspraken’.