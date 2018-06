Werkendamse politiek: tuincoach de oplossing voor wateroverlast

Prins Jannes I van de May legt functie neer voor wethouder­schap Geertrui­den­berg

13 juni MADE/GEERTRUIDENBERG - John van Vugt heeft vier jaar de rol van Leutvorst van de May vertolkt. Als Jannes dun Irste was hij aanwezig bij alle carnavaleske evenementen. Nu legt de prins zijn functie neer. Reden is zijn nieuwe wethouderschap in Geertruidenberg.