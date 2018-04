Werkendamse Marco kan weer aan de ‘frituur’ na drie maanden gesloten te zijn

,,Het gesprek is goed verlopen. Inhoudelijk kan ik er niet veel over zeggen want dat hebben we afgesproken. Maar voor mij geldt dat ik nu vooral vooruit ga kijken en het verleden laat rusten’’, aldus de cafetariahouder. Vroegh heeft De Boer laten weten dat de gasten die vorig jaar in de zaak werden aangetroffen met drugs op zak, voortaan de toegang tot de zaak wordt ontzegd. ,,Mijn vader heeft dat hun mondeling laten weten. Per mail heb ik het nog eens bevestigd aan de burgemeester.’’

Met vertrouwen

Ook De Boer is tevreden over het gesprek dat hij met Marco Vroegh en zijn vader had. ,,We hebben besproken waar het eind vorig jaar mis is gegaan. Dat hoofdstuk is nu gesloten en we gaan met vertrouwen de toekomst in. Zondag kan het zegel eraf zodat Marco weer kwartier kan maken in zijn zaak. Op maandag kunnen de klanten er weer terecht.’’