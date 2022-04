Werk aan Oosterhoutse Koningsdijk een stuk duurder

Buurten in de wijk Het dorpse Oosterhout vind je op de Konings­dijk: ‘Echt zo’n straat waar iedereen elkaar kent en helpt’

De naam koppel je niet direct aan dit stukje Oosterhout. Er is een wijk West en opvallend genoeg is juist dit een deel van de stad waar de geest van het ware Oosterhout waart. Een wijk op het kruispunt van de kanalen waar de stad omheen gevormd is. Ga er heen en je wilt er best wonen.

24 augustus