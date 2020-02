Werk aan onveilige kruispunten Raadhuisplein in Rijen eindelijk van start

De aannemer was in 2019 de laagste inschrijver bij de onderhandse aanbestedingsprocedure die door de gemeente werd uitgezet. Reden voor Gilze en Rijen destijds Schapers het werk voorlopig te gunnen. Maar de Fietsersbond gooide roet in het eten. Deze belangenclub vond dat de aanpassingen van de voorrangsregels op de kruisingen tot gevaarlijke situaties voor fietsers kunnen leiden.

Op die kruisingen hebben fietsers nu nog voorrang, maar op drie van de zes moeten fietsers straks automobilisten voor laten gaan. Volgens de Fietsersbond wordt met die aanpassingen het er niet veiliger op voor de fietsers. Maar de gemeente stelt dat de kruisingen juist overzichtelijker worden en dus veiliger, ook voor fietsers.

Te veel ongelukken

De bond stapte daarop naar de rechter om alsnog zijn gelijk te krijgen. De rechter oordeelde in augustus vorig jaar echter in het voordeel van de gemeente. Hij stelde dat de gemeente weliswaar niet echt hard kan maken dat haar oplossing de beste is, maar wijst ook op de rol van de politie. Die stemde in een eerder stadium in met de plannen. Bovendien, zo valt in het vonnis te lezen, heeft ook de Fietsersbond onvoldoende duidelijk kunnen maken dat de door haar aangedragen alternatieven beter zijn.

Volgens de gemeente is de reconstructie van de kruisingen in hartje Rijen nodig omdat er te veel ongelukken gebeuren. Sinds 2002 telde de gemeente er 32, waarbij in 17 gevallen een fietser was betrokken. Volgens de Fietsersbond zijn de kruisingen juist erg veilig en vond het merendeel van de ongelukken in de eerste jaren plaats.