Werk aan Dorpshart Made start met symbolische overdracht sleutel

Esmee en Daan maken podcasts voor jongeren: luchtig babbelen over keu­zestress en groepsdruk

ZUNDERT/OOSTERHOUT - Uniformen op school, een goed idee of niet? En wat is gezonde voeding? In de podcastserie Straattaal proberen jongerenwerkers Esmee Janssen en Daan de Coninck antwoord te geven. Op een luchtige manier.

23 augustus