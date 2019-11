Wereldtop van de kunst naar Oosterhout bij tweede Biënnale in de Heilige Driehoek

De eerste Biënnale in 2017 was met 13.000 bezoekers een groot succes. Vanwege het werk van wereldberoemde kunstenaars verwacht de organisatie daar in 2020 ruim overheen te gaan. Dankzij het netwerk van curatoren Hendrik Driessen en Rebecca Nelemans komt het werk van Anish Kapoor, Jenny Holzer en Bill Viola naar Oosterhout. Driessen: ,,Ik heb deze mensen persoonlijk leren kennen. Ik kom bij hen in het atelier. Dan kun je vragen of ze werk willen tentoonstellen. Het is geweldig dat het gelukt is, want het is niet vanzelfsprekend dat ze hun werk voor vijf weken naar Oosterhout sturen. Anish Kapoor is de beste beeldhouwer ter wereld. We mogen enkele nieuwe albasten beelden laten zien.”