Wensboom Oosterhout brengt 100 wensen in vervulling

OOSTERHOUT - De Oosterhoutse Wensboom in het winkelcentrum Arendshof heeft in de zesde editie ruim 600 wensen binnengekregen. De populairste wensen zijn vrede op aarde, een goede gezondheid en een mooi 2020.

Deze wensen kunnen Toon Oomen en Yvonne Dollé, de organisatoren van de Rotary Club Oosterhout, alleen niet vervullen. Vandaag maken zij een selectie van de wensen die de bezoekers van het winkelcentrum in december hebben opgehangen in de boom.

Een kleine greep uit de 600 wensen levert de volgende wensen op: Een man van 91 jaar die voorzitter is van de figuurzaagclub wenst een vervanger. ,,Hij vindt het wel tijd voor een jonger iemand’’, laat Oomen weten. De Volckaert in Dongen wenst een optreden van een artiest als Willeke Alberti en een high tea. Ook wenst een jongen met een spierziekte, die tegenover een speelpleintje woont, een glijbaan voor in de buurt. Deze wensen worden in de loop van 2020 vervuld.

,,De Wensboom is de afgelopen jaren erg gaan leven”, zegt Toon Oomen terwijl hij de wenskaarten in stapels verdeeld. ,,Toen we dit project startte wilde we drie wensen vervullen, maar inmiddels is het uitgegroeid tot veertig wensen per jaar”.

Yvonne Dollé verwacht dat er dit jaar zelfs zo’n 100 wensen tussen zitten waar ze serieus mee aan de slag kan gaan. Wenskaarten waar geen adresgegevens op staan of gebieden die buiten de regio Oosterhout liggen, vallen af.