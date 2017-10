Wens van Sietse (9) uit Raamsdonksveer mogelijk in vervulling: gemeente is bereid om zebrapad terug te brengen

Peter Donks megafan van The Stones: zeven van de veertien concerten gezien

8:55 WASPIK - Een ontmoeting met Peter Donks (56) uit Waspik loopt bijna altijd uit op een gesprek over de Rolling Stones. Dat kan ook niet anders, want bijna het hele leven van hem en zijn vrouw Jolanda draait om de Stones, zeker in deze periode van de Europese tour. ,,Sinds mijn eerste concert in het Zuiderpark in Den Haag heb ik een kleine zestig concerten wereldwijd bezocht.''