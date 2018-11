Welkomstcadeau 't Pratje voor nieuwe burgemeester van Oosterhout Mark Buijs

Afgelopen week werd bekend dat Mark Buijs burgemeester wordt. Hij begint waarschijnlijk half december. De actie PRAT op de STAD! loopt al enige tijd. “Het is opgezet omdat we het negativisme beu waren, ook na de kwestie rond Stefan Huisman“, verklaart Casper van Aggelen van BOCK. “We zien het geklaag op sociale media. Maar het wordt niet beter van al dat negativisme. Je kunt bij onze actie aangeven waar je trots op bent in Oosterhout. Dat verwerken we uiteindelijk in een kunstwerk dat waarschijnlijk de vorm van een diamant krijgt. Een diamant, omdat dat iets is waar mensen het in positieve zin over hebben.“