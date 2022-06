Welkom in de wereld van fantasy en anime: Glenda heeft een grote verzameling poppen

de hobbykamer van...LAGE ZWALUWE - Na hun appartement in Breda zijn Glenda Britsemmer en haar vriend Thomas dolgelukkig met hun huisje in Lage Zwaluwe. Niet in de laatste plaats omdat ze hier elk een eigen hobbykamer hebben.

Hoewel ze pas kort in het havendorpje wonen, is de kans best groot dat menig inwoner weet wie ze is. ‘Dat meisje met die leuke aparte jurkjes’, zou een typering kunnen zijn. Britsemmer dompelt zichzelf graag onder in de wereld van de fantasy.

Verkleden als superheld

In het dagelijks leven is de 27-jarige coupeuse. Haar werk en hobby komen bij elkaar wanneer ze voor zichzelf (en soms voor haar vriend) cosplaykostuums maakt. En even voor degenen die onbekend zijn met het cosplayfeneomeen; daarbij verkleed je jezelf als je favoriete superheld of gamekarakter.

Of zoals in geval van Glenda, als een anime-personage. En omdat dan ook nog maar even uit te legen: anime is de verzamelnaam voor verschillende Japanse animatieseries. Bij veel mensen bekend vanwege de vaak opvallend grote ogen.

Op haar hobbykamer heeft Britsemmer een rijke verzameling aan poppen. Bratz, Be Goth en Pullip. Ook dit zal niet iedereen iets zeggen. Maar al na een korte uitleg van Glenda wordt duidelijk dat er hele verhalen achter schuilgaan. De Pullips, om, een voorbeeld te geven, heten (onder andere) Prunella, Pincipessa, Fanatica of Seila.

Patronen uittekenen

,,Ik ben dagelijks in mijn hobbykamer te vinden”, zegt Glenda. ,,De ene keer om wat surfen op YouTube, de andere keer ben ik op de grond bezig om patronen uit te tekenen. Ik heb hier mijn naaimachine staan en een deel van de jurkjes die ik zelf draag hangen hier.”

De meeste poppen die ze heeft verzameld, hadden van zichzelf al een kek pakje aan. Slechts een enkeling kleedde ze zelf aan. Andersom heeft ze al wel een van de poppenjurken in het groot nagemaakt voor zichzelf. Glenda wijst op een in het rood gekleed anime-figuurtje dat in de verte een beetje aan een herderinnetje doet denken. Het blijkt Shinku te zijn. ,,Dat was mijn eerste cosplay voorbeeld”, zegt ze.