Welke tandarts overleed terwijl hij een patiënt behandelde - en andere Hankse vraagstukken

De zoektocht naar de tandarts is een van de opdrachten waarmee de teams deze zomer al aan de slag gingen. Zaterdag 24 november volgen nog 539 vragen. Deze zijn gebundeld in 'Het grote hanKwisboek' dat die dag om 14.00 uur door wethouder Matthijs van Oosten wordt uitgereikt aan het eerste team. Daarna gaan de deelnemers aan de slag met de vragen die verdeeld zijn in tien categorieën, zoals 'Hank in de krant' en 'Ons dialect'.



De Bots expertise ligt bij het bedenken van de geschiedenisvragen. Daarbij liet hij zich onder meer inspireren door feiten uit het dagboek van zijn Hankse grootvader. Het dagboek bewaart De Bot zorgvuldig in zijn archief, maar bij het samenstellen van de quiz kwam het broze boekje toch regelmatig op tafel. ,,Mijn opa gebruikte meestal een potlood, maar als het over de kerk ging, schreef hij met inkt.'' Zo weet De Bot tot op de gulden nauwkeurig hoeveel de begrafenis van zijn overgrootmoeder in 1909 kostte.