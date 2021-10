Welke historische betekenis heeft het olifantenpaadje van Olympia’60? ‘Zand met gras ernaast, en onkruid’

Biesbosch serie Natuurfoto­graaf Marco heeft veel over voor het perfecte plaatje: ‘Soms zit ik maanden wachten’

15 oktober WERKENDAM - Natuurfotograaf Marco de Paauw is een echt kind van de Biesbosch. De geboren Werkendammer (50) neemt hobby-fotografen mee het natuurgebied in zodat zij oog in oog kunnen staan met de bijzondere bewoners.