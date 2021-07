Welke crimineel smijt er nou voor 200.000 euro xtc-pillen in de plomp?

Welke drugscrimineel gooit er in hemelsnaam voor misschien wel tweehonderdduizend euro aan xtc in de plomp? En waarom? Dat zijn de twee belangrijkste vragen die de politie snel wil beantwoorden. ,,Een heel bijzondere zaak", beaamt Van Hooijdonk, ,,criminelen dumpen vaak drugsafval in onze regio. Maar het kant en klare product? Ik kan me niet herinneren dat dat ooit eerder is gebeurd.”