Wel of geen windturbines in Hank en Dussen?

,,Het waterschap zou het draagvlak peilen’’, zegt Erik van Unnik, die zelf woont aan de Peerenboom in Hank. ,,Maar hoe en wanneer dat gebeurt, is ons nog steeds niet duidelijk. We weten alleen dat er her en der wat gesprekken hebben plaatsgevonden met omwonenden, pachters en grondeigenaren. Omdat we een duidelijk beeld willen van het draagvlak, houden we nu zelf een peiling.’’



Meer dan tweehonderd huishoudens in een straal rond de plek waar de molens zouden verrijzen, krijgen een brief in de bus. Op een bijgevoegd formulier kunnen bewoners aanvinken of ze voor of tegen zijn. Hun argumenten kunnen ze eronder schrijven. ,,We hebben de eerste resultaten al binnen en het lijkt erop dat veel mensen tegen zijn’’, zegt Unnik.