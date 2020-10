Wel of geen cameratoezicht in Drimmelen: ‘jaren vandalisme, diefstal en drugshandel’

Gaat privacy boven veiligheid? Is cameratoezicht dé manier om oplichting, vandalisme en drugshandel te voorkomen? Het onderwerp leidde tot een flinke discussie tijdens de raadsvergadering.

Algemeen Belang (CAB) en VVD Drimmelen riepen de gemeente op te onderzoeken of er camera's opgehangen kunnen worden op locaties waar vaak vandalisme, diefstal en drugshandel plaatsvinden. Ook pleiten ze voor cameratoezicht bij woon-zorgcentra, scholen en sportvelden.

Drugshandel

,,Het is een optelsom van jaren vandalisme, diefstal en drugshandel in onze gemeente", zegt raadslid Jac Praat (CAB). ,,Een paar maanden geleden kreeg een kind op het nieuwe trapveldje in Lage Zwaluwe bijna een doelbalk op haar hoofd omdat een groep jongeren de schroeven had uitgedraaid."

Tim Simons (VVD): ,,Iedereen kan in zijn dorp een plek aanwijzen waar drugs worden gedeald. Terwijl wij dit bespreken, staan ze hier naast het gemeentehuis drugs te verkopen. Het is onbestaanbaar dat er niet wordt ingegrepen. Het wordt tijd dat deze boeven op band worden vastgelegd, want we gaan het niet redden met drie boa's en een paar wijkagenten."

Volgens burgemeester Gert de Kok is cameratoezicht in de openbare ruimte niet zo snel te regelen. ,,Je moet namelijk eerst aantonen wat je al hebt ondernomen om het probleem op te lossen. Een camera ophangen is namelijk het sluitstuk van de maatregelen. Bovendien is het erg prijzig."

Privacy

Wat ook speelt is de privacy. ,,In onze buurgemeenten zijn al locaties met cameratoezicht. Waarom zou het dan bij ons vanwege de privacy niet kunnen?", vraagt Praat.

Luc Rullens (CDA) valt hem bij: ,,Privacy is niet belangrijker dan het leed dat mensen wordt aangedaan."

Toch denkt een nipte meerderheid van de raad daar anders over. ,,Er moet gehandhaafd worden, maar we twijfelen over camera's, want dan verplaatsen de overlastgevers zich. Probeer het op een andere manier. Maak pubers belangrijk, betrek ze erbij, beloon ze", zegt Femke Selders (SAMEN).

Handhaven

Ook Lijst Harry Bakker, Groen Drimmelen en PvdA zien cameratoezicht niet als oplossing. ,,Je moet geen camera's ophangen, maar handhaven. Nog voordat wij een camera hebben vastgeschroefd, zitten ze al ergens anders", zegt Riebert Verheugen (Lijst Harry Bakker).