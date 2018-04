Wel of geen camera's aan Drimmelense kant treinstation Lage Zwaluwe?

Het treinstation Lage Zwaluwe ligt op grondgebied van de gemeenten Moerdijk en Drimmelen. Bijzonder is dat aan de Moerdijkse kant wel cameratoezicht is, maar aan Drimmelense zijde niet. Eerder sprak de gemeente zich uit als voorstander van camera's. Om de meningen te peilen is een digitale enquête uitgezet. Dit onderzoek bestaat uit elf vragen en duurt van 9 tot en met 23 april.

Onveilig

Het gaat om het gebied bij de Oostelijke Parallelweg en Streeplandsedijk. In de enquete wordt gevraagd of mensen zich wel eens onveilig voelen aan de Drimmelense zijde van het station. Aan deze kant is een fietsenstalling. Ook wordt vervolgens gevraagd naar de redenen van dit onveiligheidsgevoel. Verder vraagt de gemeente naar ideeën om het veiligheidsgevoel te verbeteren. "Want camera's zijn een zwaar middel, we willen weten of er behoefte is", verklaart de woordvoerder.