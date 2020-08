Wel gekocht, niet betaald: hippe strandtent More-Itz in Drimmelen noodgewongen weer open

Is de 59-jarige Rijense die haar eigen garage in brand stak echt haar geheugen kwijt?

5 augustus BREDA - De 59-jarige vrouw uit Rijen die in mei vorig jaar haar garage in brand stak, deed dat met een provisorische lont van met benzine doordrenkte kleding, handdoeken en lakens. Was de brandweer een kwartier later geweest, was het dak van de woning aan de Rembrandtlaan in vlammen opgegaan, vertelden de spuitgasten.