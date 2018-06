Wel discussie, maar geen kerntakendiscussie in gemeente Geertruidenberg

Nieuw hotelketen in Oosterhout opgericht door nazaten Van der Valk

21 juni OOSTERHOUT - Het eerste hotel in Nederland van keten GR8 (uit te spreken als het Engelse "great") is geopend en staat aan de Beneluxweg in Oosterhout. Het voormalige Tulip Inn is de afgelopen maanden grondig onder handen genomen. De modernisering van het pand blijkt ook een positieve invloed op de omgeving te hebben.