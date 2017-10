Weinig animo voor bodemonderzoek kunstgrasvelden bij gemeenten

WEST-BRABANT - De gemeente Oosterhout heeft als enige gemeente in West-Brabant bodemonderzoek laten uitvoeren bij een kunstgrasveld met rubbergranulaat. De andere gemeenten in de regio deden dat tot nu toe niet. Dat blijkt uit een rondgang van BN DeStem.

Het bodemonderzoek werd eind vorig jaar uitgevoerd bij voetbalclub Neerlandia ‘31 in Dorst, naar aanleiding van de controverse rondom rubbergranulaat. Bij de club ligt het enige kunstgrasveld van de gemeente Oosterhout waarop rubberkorrels zijn gestrooid. ,,Dat wij onderzoek hebben laten doen heeft te maken met eerdere ervaringen’’, aldus gemeentewoordvoerder Sjef Kock. ,,Circa vijf jaar geleden werd in Dorst een nieuw kunstgrasveld aangelegd. De raad vroeg zich toen al af wat dat met het milieu zou doen, waarna geld beschikbaar werd gesteld voor bodemonderzoek. De conclusie was toen dat er geen zaken waren die tot verandering moesten leiden.’’

Ook de resultaten van het onderzoek dat vorig jaar werd verricht stemden niet tot ongerustheid. Grond- en drainagewater waren ’niet noemenswaardig verontreinigd’ en ook in het zand was geen verschil te zien met eerdere metingen.

De gemeente Moerdijk en de gemeente Breda willen ook bodemonderzoek doen, maar pas op het moment dat de kunstgrasmatten moeten worden vervangen. De overige gemeenten in de regio geven allemaal aan niet van plan te zijn onderzoek te doen. Ze wachten eventuele adviezen af van het RIVM.

Zink

Onderzoeksprogramma Zembla meldde in een uitzending van 11 oktober dat er onder een aantal kunstgrasvelden met rubberkorrels bodemvervuiling was opgetreden. Uit het rubber zouden metalen als zink en kobalt vrijkomen, die vervolgens in de bodem lekken.

Volgens de Vereniging Band en Milieu geeft de uitzending van Zembla een verkeerde voorstelling van zaken. Ze wijst erop dat in de periode 2007 tot 2013 het drainagewater van een aantal velden continu is gemonitord op de aanwezigheid van zink. Het drainagewater zou beduidend minder zink bevatten dan regenwater en water dat wordt gebruikt voor het maken van drinkwater. Dat zink in de bodem zou lekken noemt de vereniging ook onjuist. Onder het kunstgras zit een laag van lava en zand (of vergelijkbare bouwstoffen), die dient als opvanglaag. Gelekte metalen komen in deze laag terecht en niet in de bodem daaronder of in het grondwater, aldus de vereniging.

De branchevereniging Sport en Cultuurtechniek bevestigt dat uitgeloogd zink in de opvanglaag blijft zitten. Toch adviseert directeur Ben Moonen om bodemonderzoek uit te voeren als die opvanglaag wordt vervangen. ,,De laag kan 25 tot 30 jaar blijven zitten. Dan moet hij worden vervangen omdat de noodzakelijke eigenschappen verdwijnen, zoals demping. Het is raadzaam om dan de bodem te bemonsteren.'' Naar aanleiding van alle berichtgeving wil het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nader onderzoek doen naar de bodem onder kunstgrasvelden. Moonen is daar blij mee: ,,Het is belangrijk, anders blijft de discussie toch boven de markt hangen.''