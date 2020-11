Bewoners De Laverie halen opgelucht adem: ‘Liever huizen naast ons dan een flat van vijf hoog’

18:50 OOSTERHOUT - Bewoners van De Laverie in Oosterhout kunnen opgelucht ademhalen: het plan voor twee appartementengebouwen in hun buurt lijkt voorlopig van de baan. ,,We hebben liever huizen naast ons dan een flatgebouw van vijf hoog.”