Wegloopmeisje is geen 22 maar 15 jaar: Oosterhouter verdacht van ontucht

Wat was er gebeurd? Of het meisje bij hem thuis kon verblijven, want ze had problemen thuis, vroeg een maat van H. in de zomer van 2016. H. was de beroerdste niet en stond dat toe. Hij had nog wel wat informatie over het meisje gevraagd, zo zei hij in de rechtbank. ,,Ik had geen zin in problemen met drugs ofzo.''