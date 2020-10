Wegens succes verlengd: ‘Ieder weekend zorgt ondernemersfonds voor iets moois’

OOSTERHOUT – Sfeerdecoratie, evenementen en promotie. Het plan om de BIZ, een ondernemersfonds voor de binnenstad, met vijf jaar te verlengen is aangenomen door de raad. ‘Het is nu aan de ondernemers of ze instappen.’

Horeca, vastgoed en winkeliers: in het plan van de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) werkt iedereen de komende vijf jaar nauw samen om een bruisende binnenstad te creëren. Deze samenwerkingsvorm is twee jaar geleden in het leven geroepen met als doel meer bezoekers te trekken. Gisteravond stemde de gemeenteraad in de BIZ met vijf jaar te verlengen.

De partijen zijn positief over de inzet van de ondernemers. Wel gaven ze een aantal aandachtspunten mee aan de portefeuillehouder wethouder Robin van der Helm.

Winkelaanbod

Zo moet er volgens raadslid Jules de Nijs van Gemeentebelangen gekeken worden naar een goed evenwicht in het winkelaanbod. ,,We kunnen niet zonder outletwinkels, maar die moeten zeker niet de overhand krijgen. Juist kwaliteitswinkels dragen bij aan een goed imago van de stad.”

Verder moet het aantal vierkante meters aan winkeloppervlakte snel minder worden volgens De Nijs. Een punt dat ook de VVD aanstipte.

Winkelmeters

,,We blijven zeker goed kijken naar het juiste winkelaanbod. De overgang van winkelmeters naar woningen gaat niet van dag op dag. Dit is twee jaar geleden in gang gezet en daar gaan we nu de eerste resultaten van zien”, aldus wethouder Van der Helm.

Openingstijden

Een ander punt waar kritisch naar gekeken moet worden volgens de VVD zijn de openingstijden. Raadslid Paul Wesel (VVD): ,,Tot hoe laat en op welke zondagen moeten de winkels open zijn? Hier moet één lijn ingetrokken worden. Anders heb je op sommige momenten alsnog een halfleeg centrum.”

Wethouder Van der Helm bevestigt dat dit inderdaad nog een ‘dingetje’ is. ,,Maar we moeten voorkomen dat we twee kampen, een voor en een tegen, krijgen. Het gaat er nu om dat de ondernemers het er samen nog eens over gaan hebben.”

Deelname

De bal ligt nu bij de ondernemers of ze willen deelnemen. Het gaat namelijk om een bijdrage van enkele honderden euro’s, afhankelijk van de WOZ-waarde. Nog dit najaar wordt hiervoor een draagvlakmeting gehouden. Minstens 50 procent moet reageren en daarvan moet minimaal twee derde vervolgens voorstander zijn wil het plan doorgaan.

Financiële gevolgen

Raadslid Peter Bogerd van Gezond Burger Verstand vreest dat de financiële gevolgen van corona reden kan zijn voor ondernemers om niet deel te willen of kunnen nemen aan de BIZ.

Van der Helm belooft te kijken naar ondersteuning op maat, zodat ondernemers altijd de kans krijgen om bij de BIZ te gaan. Hij is onder de indruk van de inzet van de ondernemers. ,,Er gaat geen weekend voorbij zonder dat de binnenstad iets moois heeft geprogrammeerd.”