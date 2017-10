Wegen 's Gravenmoer gaan op de schop, maar weet iemand wat het gaat kosten?

Martin Montens van Democratisch Podium had liever gezien dat dit onderwerp doorgeschoven werd naar de begrotingsvergadering volgende week, maar hij kreeg de overige partijen daarin niet mee.

Alle partijen zijn het erover eens dat het wegennet van 's Gravenmoer hoognodig op de schop moet.

Budget

Het college van Dongen heeft daarvoor 3,2 tot 3,5 miljoen euro op de meerjarenbegroting 2018-2021 gezet. Een geschat bedrag, want niemand weet precies hoeveel de herinrichting van het 's Gravenmoerse wegennet zal gaan kosten - het feitelijke herinrichtingsplan moet immers nog gemaakt worden. Het bedrag dat is opgenomen in de begroting, is gebaseerd op een raming van standaardkosten per aan te pakken vierkante meter.

Maar wat, vroeg Mieke Breugelmans van Lijst Breugelmans, ,,als dit bedrag niet genoeg blijkt te zijn?" Zij vond Democratisch Podium aan haar zijde. ,,Het herinrichtingsplan is des colleges, maar wij zitten er voor het budgetrecht."

Voorberekening

Wethouder Ad van Beek probeerde hen gerust te stellen. ,,Deze fase is er een van calculeren. In een later stadium kunnen we strakker budgetteren. Dat is een normale procedure, zoals we die ook bij de herinrichting van het centrum gevolgd hebben. De definitieve bedragen worden pas duidelijk ná de aanbesteding. Maar je moet wel eerst een voorberekening maken."

Van Beek wees erop dat het hele proces meerdere jaren beslaat en dat het plan jaarlijks in de begroting terug zal komen. ,,Het is aan de raad om die begroting goed te keuren. Zijn er substantiële wijzigingen, dan komen we altijd weer terug naar de raad."

Maatregelen

Het verkeersplan is er gekomen na een burgerinitiatief van de Verkeerswerkgroep en de Dorpsraad van 's Gravenmoer. Zij hebben de verkeersproblemen in het dorp in kaart gebracht, waarna het onafhankelijke adviesbureau Groen Licht een aantal maatregelen heeft voorgesteld. Een deel daarvan is inmiddels uitgevoerd.