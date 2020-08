Wegblijven uit de Biesbosch kan boswachter Jacques niet: ‘Wat daar gebeurt, is als een spannende film’

Stapel papier in vuur en vlam in Oosterhout, mogelijk aangesto­ken

8:29 OOSTERHOUT - De brandweer is in de nacht van maandag op dinsdag opgeroepen voor een melding over een autobrand in de Voltastraat in Oosterhout. Eenmaal ter plaatse bleek het echter niet om een brandend voertuig te gaan, maar om een stapel papier dat in vuur en vlam stond.