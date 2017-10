Weg vrij voor komst Action naar Dongen

Omwonenden van Noorderlaan en Lage Ham zijn niet blij met de komst van de winkel. Zij vrezen overlast van verkeer en vrachtwagens die de winkel bevoorraden en zijn bang dat de veiligheid en het milieu in het geding zijn. Een van hen heeft een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter aangevraagd in een poging de komst van de Action tegen te houden. De rechter doet over twee weken uitspraak, laat wethouder Driek van Griensven weten.

Bezorgd

Volgens Pieter Brooijmans van de VVD zijn de omwonenden ook bezorgd over het beheer en het onderhoud van het ‘eigen’ terrein, waarop de Lidl en straks ook de Action liggen. Rob Biesheuvel vraagt naar de bemiddelende rol van de wethouder.

Van Griensven: ,,De omwonenden hebben 23 oktober overleg gehad met de initiatiefnemers. Er is onder meer over onderhoud, verlichting en het voorkomen van overlast gesproken. Het gaat om privéterrein. De gemeente is hierin feitelijk geen partij, maar we blijven natuurlijk wel in gesprek met de betrokkenen.”

Serieuzer