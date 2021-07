Weg vrij voor carnavalsmonument Raamsdonk: gemeente schenkt 42.000 euro

Stichting Tools To Work wil financieel gezond worden: ‘Dit mag niet verdwijnen, het mes snijdt aan drie kanten’

30 juni TETERINGEN - Tools To Work, de werkplaats in Teteringen waar onder meer ruimte is voor dagbesteding en werkbegeleidingstrajecten, lijkt gered. De gemeenteraad van Breda stemde unaniem in met een motie om de noodlijdende stichting financieel te helpen.