Weg met steenkolen. Laat Amercentrale draaien op ijzer

Halve prijs plantgoed­ac­tie vliegens­vlug uitver­kocht

7:00 GILZE - De plantgoedactie Behaag je tuin in Gilze en Rijen is in vliegende vaart volgeboekt. ,,Het budget van 5.000 euro is afgelopen zondag al bereikt”, zegt Jos Dilven van De Fruitboogerd in Gilze, waar de bestellingen zijn gedaan. De gemeente betaalt de helft van de kosten van hagen, bomen en siergrassen.