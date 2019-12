Weer vuurwerkverbod in delen gemeente Geertruidenberg

Auto’s alleen nog maar te gast in de Vij­verstraat in Lage Zwaluwe

14:30 Het riool onder de Vijverstraat is het afgelopen half jaar vernieuwd en de weg is inmiddels ingericht als fietsstraat waar auto’s maximaal 30 km mogen rijden. Naast dat de riolering aan vervanging toe was, was er veel onduidelijkheid over de inrichting van de straat. Hieraan liggen namelijk diverse garages en opritten van woonhuizen, waardoor vooral langzaam verkeer gebruik maakt van deze straat, maar waar auto’s dus wel toegang moeten hebben.