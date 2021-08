Weer valt tegen bij WK Zweefvliegen in Frankrijk, nog volop kansen voor Robin Smit

Van West-Brabantse bodem Dit bedrijf stapte over van varkens naar Afrikaanse sprinkha­nen

10 augustus In deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood? Vandaag: De Sprinkplank in Dongen, waar Twan en Yvonne Schellekens sprinkhanen kweken.