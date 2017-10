Weer twee aanhoudingen na schietpartij op boot in Werkendam

Bredase politie gaat undercover als babbeltruc-dief

6:44 BREDA/ETTEN-LEUR - De politie in Breda besloot vorige week tot een bijzonder babbeltruc-offensief. In een flat aan de Concordiastraat ging een agente incognito langs de deur en probeerde zich binnen te babbelen. Om de bewoner die haar binnen wilde laten of de deur open liet staan, voorlichting te geven over babbeltrucs en hoe te voorkomen dat je daarvan slachtoffer wordt.