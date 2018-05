Weer spelbreker in Tour du ALS

Noodweer met onweer geselt de Mont Ventoux donderdagochtend. De organisatie stuurde de eerste fietsers terug. Het was te gevaarlijk om de top te bereiken. Jeroen van Brunschot van het Team Jan van Heijst maakte bijgaand filmpje van de start.

De ongeneeslijke zenuwspierziekte ALS heeft Jan van Heijst het spreken, slikken en eten onmogelijk gemaakt. Zijn zoon Maarten vertelt dat zijn vader teleurgesteld is over het weer. ,,Hij vindt het helemaal niks, is erg onrustig. Het is nu moeilijk contact met hem te maken. Hij zit in zijn eigen zone. En dat is goed.''

Uitdaging

Ook Maarten en de teamleden balen van het weer. Ze hebben maanden getraind en behalve de opbrengst voor onderzoek naar ALS was er ook de uitdaging om samen met Jan naar de top te fietsen. ,,Er is niks aan te doen. Net scheen de zon. De verwachting belooft niks goeds. Morgen is het prachtig.''

De organisatie besloot om een alternatieve route te kiezen. De col du Madeleine, niet de bekende uit de Tour de France, maar een klein colletje van 448 meter en een klimhoogte van 158 meter. ,,We hebben nu ruim 20 kilometer gefietst. Hebben het gehaald, met twee vingers in de neus. Nu is het onweer weer losgebarsten en schuilen we ergens'', zegt Maarten.

Anti-climax