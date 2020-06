Weer overlast-explosie eikenprocessierups door droogte en corona

Dat zegt woordvoerder Jeroen Leemans van de gemeente Gilze en Rijen. ,,Het aantal klachten van inwoners van Gilze en Rijen, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau neemt snel toe.” Vorig jaar zaten nesten van de jeukrups in 90 procent van de eiken. Toen is beloofd dat er alles aan gedaan zou worden om de rups dit jaar beter te bestrijden. Maar dat lijkt tegen te vallen.

De woordvoerder zegt dat de omstandigheden hebben tegengezeten. ,,Vooral koolmeesjes zijn goede bestrijders. Maar door beperkingen rondom het coronavirus zijn er bijvoorbeeld 350 nestkastjes nog niet opgehangen. Wel zijn er kastjes opgehangen aan de Flaassendijk in Rijen.’’

Extreme droogte

Een andere tegenvaller is dat planten en bloemen die natuurlijke vijanden van de rups aantrekken beperkt zijn geplant. ,,We hebben last van de extreme droogte, want je wil dan ook dat planten groen blijven en dan blijf je sproeien. De vraag is of dat in deze droge tijden prioriteit moet krijgen”, zegt de woordvoerder. Er is wel een plantgoedactie geweest. Voor tienduizend euro hebben inwoners met flinke korting voor de bestrijding nuttige planten kunnen kopen.

In Alphen-Chaam was vorig jaar eenmalig extra geld uitgetrokken, onder meer voor nestkastjes. Kinderen konden deze bij boomplantdag ophangen. Ook is er geld vrijgemaakt voor nog eens 450 nestkastjes in deze gemeente.

Quote We hebben het idee dat preventief spuiten werkt, maar de praktijk zal het de komende weken moeten bevestigen. Jeroen Leemans van Gemeente Gilze en Rijen

De drie ABG-gemeenten trekken nu samen op in de strijd tegen de jeukrups. De overlast in alle gemeenten was groot vorig jaar. De verwachting is dat weer in bijna alle bomen nesten van de jeukrups zitten of komen. Daarom is begonnen met preventief spuiten. ,,We hebben het idee dat het werkt, maar de praktijk zal het de komende weken moeten bevestigen.”

