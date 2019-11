Weer nieuwe trouwlocatie Dongen

Het bruine café aan de Tramstraat is per 1 januari 2020 beschikbaar voor trouwkandidaten. Eerder werden al zes andere locaties in de gemeente aangewezen tot trouwgelegenheden. Het gaat om museum De Looierij, de Oude Kerk, de monumentale boerderij De Vlaamsche Spijcker, brouwerij Opener, de Vlaamse schuur Den Heerd en Samen Eten en Drinken (SED) in ’s Gravenmoer.

De aanwijzing van café d’Ouwe Sok past in de gemeentelijke strategie om van Dongen een echte trouwgemeente te maken. Dat lukt aardig. Zo staat de monumentale schuur de Vlaamsche Spijcker op de derde plek in de top 10 van populaire trouwlocaties in de provincie Brabant. En als je naar het aantal gesloten huwelijken kijkt, doet de gemeente Dongen de naam van trouwgemeente helemaal eer aan: van tachtig huwelijken in 2014 naar 220 in 2018.