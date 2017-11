Weer gesteggel over loods wapenhandelaar Jan B. in Hulten

Bodemprocedure

Jan B., die toen al lang in de gevangenis zat, won in april al een kort geding in deze zaak. Boelhouwer wilde de schuur eigenlijk permanent sluiten. De rechter besloot echter dat definitief sluiten niet mocht en daarna sloot de gemeente de loods voor twee jaar. Gisteren werd de bodemprocedure behandeld. B. is van mening dat de burgemeester helemaal niet bevoegd was tot het sluiten van de zaak. Volgens hem was ten tijde van de het besluit niet helder dat het ook daadwerkelijk om drugs ging. Bovendien was er geen sprake van handel, zo stelde zijn advocaat Dineke Postma. ,,De pillen zaten in een aangevreten zak en lagen verspreid onder het stof.''

Schimmige praktijken

De schuur in Hulten is het afgelopen jaar decor geweest van diverse schimmige praktijken. Eind 2011 werd er een hennepkwekerij gevonden en begin 2013 was er opnieuw een wietplantage ingericht. De schuur ging toen als eens voor een jaar op slot. In de zomer van 2015 werd de loods doorzocht in verband met de moord op de 51-jarige Freddy Janssen uit Valkenswaard. Jan B. is begin dit jaar veroordeeld tot 2,5 jaar cel, omdat hij het lijk van het slachtoffer heeft gedumpt in het Mark-kanaal. B. werd later dit jaar ook nog veroordeeld tot 5 jaar en 7 maanden, omdat hij wapens leverde aan een bende die onder meer werd gelieerd aan de Mocro Mafia en de liquidaties in de Staatsliedenbuurt.