Wéér geen carnavalsstoet Oosterhout: ‘Super zuur’

Maandagavond maakte OCS De Smulnarren het besluit kenbaar. Bij de clubs is er teleurstelling en begrip. ,,Natuurlijk vinden we het hartstikke jammer”, verklaart Grootenboers. ,,Het is heel rot. Maar het is niet anders, dikke pech. Er zijn veel belangrijkere dingen in het leven dan een optocht lopen. Stel dat de ziekenhuizen vollopen en wij een stoet rijden, dan zou dat niet reëel zijn.”