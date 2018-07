Weer gaat een auto in vlammen op in Waalwijk

Update + Video Zoektocht naar vermiste zwemmer in Waalwijk zaterdag hervat, landelijk team helpt mee

10:18 WAALWIJK - De zoektocht naar de zwemmer die vermist is in Waalwijk gaat zaterdagochtend verder. Dat meldt de politie. Een landelijk team dat gespecialiseerd is in Onderwaterzoekingen helpt mee.