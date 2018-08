Weer bushokjes gesloopt, dit keer in Hank: 'Het is een probleem in Brabant'

,,Recent werden er ook al twee bushokjes in Hank vernield. Nu dus opnieuw. En elders in Brabant is het ook een probleem. Het lijkt wel dweilen met de kraan open’’, zegt Alderliesten, die zelf in Hank woont. ,,Dit is wel heel grondig gedaan, zelfs de plafondplaten zijn eruit.’’ In de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand werden afgelopen weken liefst zeventien bushokjes vernield.